Санитарные вертолеты доставили в столицу детей, пострадавших при столкновении автобуса и легкового автомобиля

У остальных четверых пострадавших школьников состояние средней степени тяжести.

Вечером в четверг, 12 апреля, двоих детей, пострадавших в ДТП в Пушкинском районе Подмосковья, доставили в столицу с помощью санитарной авиации. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения РФ

— Медицинская помощь пострадавшим в полном объеме оказывается учреждениями здравоохранения Московской области, которые полностью обеспечены донорской кровью и лекарственными препаратами. Двое детей были направлены в учреждение здравоохранения Москвы с применением санитарной авиации, — говорится в сообщении.

Отмечается также, что под оказание медицинской помощь пострадавшим взяла под свой личный контроль министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

В четверг, 12 апреля, перевозивший 40 детей экскурсионный автобус попал в аварию с участием легкового автомобиля в Московской области, недалеко от населенного пункта Царево в Пушкинском районе.

Согласно уточненным данным, в автобусе находилось 54 человека, в том числе 40 детей.

— В результате ДТП водитель легкого автомобиля от полученных травм скончался. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции , которые установили, что автобус перевозил 40 детей в сопровождении взрослых, — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

В Минздраве Московской области сообщили, что госпитализировано девять человек, в том числе шесть детей и трое взрослых. Они доставлены в Пушкинскую районную больницу. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

У остальных четверых пострадавших школьников состояние средней степени тяжести.

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