Ещё
Санитарные вертолеты доставили в столицу детей, пострадавших при столкновении автобуса и легкового автомобиля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Санитарные вертолеты доставили в столицу детей, пострадавших при столкновении автобуса и легкового автомобиля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
У остальных четверых пострадавших школьников состояние средней степени тяжести.
Вечером в четверг, 12 апреля, двоих детей, пострадавших в ДТП в Пушкинском районе Подмосковья, доставили в столицу с помощью санитарной авиации. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
— Медицинская помощь пострадавшим в полном объеме оказывается учреждениями здравоохранения Московской области, которые полностью обеспечены донорской кровью и лекарственными препаратами. Двое детей были направлены в учреждение здравоохранения Москвы с применением санитарной авиации, — говорится в сообщении.
Отмечается также, что под оказание медицинской помощь пострадавшим взяла под свой личный контроль министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
В четверг, 12 апреля, перевозивший 40 детей экскурсионный автобус попал в аварию с участием легкового автомобиля в Московской области, недалеко от населенного пункта Царево в Пушкинском районе.
Согласно уточненным данным, в автобусе находилось 54 человека, в том числе 40 детей.
— В результате ДТП водитель легкого автомобиля от полученных травм скончался. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что автобус перевозил 40 детей в сопровождении взрослых, — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В Минздраве Московской области сообщили, что госпитализировано девять человек, в том числе шесть детей и трое взрослых. Они доставлены в Пушкинскую районную больницу. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.
У остальных четверых пострадавших школьников состояние средней степени тяжести.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция возбудила дело после ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса с детьми в Пушкинском районе
Сотрудники Ространснадзора выехали на место столкновения автомобиля и автобуса с детьми в Подмосковье
Вечерняя Москва: последние новости
Следственный комитет назвал причину аварии с перевозившим детей автобусом в Подмосковье Уголовное дело возбуждено после столкновения поезда и микроавтобуса в Крыму Не менее 14 человек погибли в аварии с автобусом хоккеистов в Канаде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Барселоне грузовик въехал в группу пешеходов4
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве13
Казахстан закрыл границу с Россией81
Дорожные нововведения довели до истерики жителей1
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД80
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение