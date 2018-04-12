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Пассажиры маршрутки на Украине отстояли «российскую попсу» в споре с националисткой
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Пассажиры маршрутки на Украине отстояли «российскую попсу» в споре с националисткой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Тернопольской области пассажирка маршрутки попросила водителя выключить «низкосортную российскую попсу», а после отказа устроила скандал.
Инцидент произошел в субботу, 7 апреля, он запечатлен на видео, который устроившая скандал девушка по имени Инна выложила в Facebook.
На кадрах видно, как после просьбы пассажирки выключить российскую попсу водитель спросил пассажиров, не мешает ли музыка еще кому-либо, в ответ никто боьше не выразил недовольства.
После этого девушка стала говорить, что людям не только музыка не мешает, но и война. «Никому не мешает значит, всем нравится. Так может, эта маршрутка в Рашку поедет?», — спросила Инна.
После этого пассажиры напомнили девушке, что скоро Пасха (в этом году отмечалась 8 апреля) и поэтому ссориться не надо, предложив надеть наушники.
Напомним, ранее соучредитель молодежной организации «Восточноевропейский клуб», украинец Радко Мокрик в соцсетях заявил, что его избили в центре Львова за критику российской поп-музыки.
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