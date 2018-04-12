МВД возбудило дело после ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что ведомство возбудило уголовное дело по факту ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По факту ДТП, произошедшего в Пушкинском районе, возбуждено уголовное дело по ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сказала Петрова.

Ранее глава Минздрава Подмосковья Дмитрий Марков заявил, что в ДТП с автобусом с детьми пострадали 13 человек, в том числе 8 детей, госпитализированы 9.

12 апреля в Подмосковье между Ярославским и Фряновском шоссе в районе поселка «Факел-2» автобус перевозивший 40 детей столкнулся с легковым автомобилем.