Дураки и дороги. Эксперт оценил опасность трассы, где попал в ДТП автобус с детьми

Семеро детей и двоих взрослых доставили в больницу после ДТП в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области, сообщает «Интерфакс» . Автобус, перевозивший детей, столкнулся с легковым автомобилем, выехавшим на встречную полосу на трассе А107 в Пушкинском районе Московской области. В автобусе находились 54 человека, в том числе 40 детей.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН рассказал, почему трасса, на которой произошло очередное дорожно-транспортное происшествие, так часто становится местом аварий.

«Это классическая двухпутная трасса, которая всегда чревата ДТП. К тому же, она всегда очень загружена. И 1-е и 2-е [Малое] Московское кольцо, они оба печально знамениты. Там очень много машин, а мест, приемлемых для обгона, не так уж много. Поэтому там вполне возможны ДТП. Конечно, надо что-то делать с этими дорогами, там нужно делать хотя бы ещё одну полосу для обгона», — заметил Похмелкин.

Беззащитные дети на российских автодорогах

Однако растущее число аварий, в которых пострадавшие — дети, говорит о необходимости увеличить ответственность водителей транспортных средств, занимающихся их перевозкой, добавил эксперт.

«Но хочется думать и о другом факторе — слишком много ДТП в последнее время, связанных с пассажирским транспортом. Особенно с автобусами, перевозящими детей. На мой взгляд, водитель, перевозящий детей, должен быть предельно осторожен. Никаких рискованных манёвров он допускать не должен. Я не знаю подробностей, но боюсь, что здесь не всё им было сделано для безопасности», — отметил собеседник НСН.

Реконструкции дорог в области не уделяется должного внимания, в то время как регулярно появляются сообщения о строительстве новых транспортных артерий, заключил Похмелкин.