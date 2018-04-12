Мосгортранс: Благодаря действиям водителя пассажиры не пострадали при возгорании автобуса в САО

Никто из пассажиров не пострадал при возгорании автобуса на севере столицы благодаря действиям водителя. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Сегодня около 21:55 в районе д. 30 по ул. Тимирязевской произошло возгорание в автобусе 72-го маршрута. Водитель оперативно высадил всех пассажиров и вызвал на место оперативные службы. В результате произошедшего никто не пострадал», — сказали в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что к настоящему моменту возгорание ликвидировано. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что произошло возгорание автобуса на севере Москвы вечером 12 апреля. Водитель оперативно выпустил пассажиров из салона и эвакуировался сам.