Tesla отстранена от расследования смертельного ДТП с бепилотником

Национальный совет США по безопасности на транспорте (НСБТ) исключил американскую компанию Tesla из числа участников расследования причин ДТП с ее беспилотным автомобилем Model X. Об этом информирует ТАСС

НСБТ принял такое решение из-за того, что Tesla преждевременно огласила сведения о возможной причине инцидента, повлекшего гибель человека. «Публикация подобной неполной информации часто приводит к спекуляциям и неверным предположениям о вероятной причине аварии», — пояснил Совет.

30 марта Tesla сообщила о том, что 23 марта в одном из ее автомобилей включился полуавтоматический режим автопилота. Произошло это за несколько секунд до того, как Model X врезалась в дорожный отбойник на шоссе в штате Калифорния. Находившийся в салоне 38-летний водитель скончался.

"Автопилот был задействован вместе с адаптивным круиз-контролем с поддержанием минимальной дистанции (до впереди идущей машины)", — утверждала Tesla. Данная система способна сама менять полосы движения и скорость в зависимости от условий, но водители при этом должны следить за дорогой и держать руки на руле, чего погибший мужчина, как утверждают в компании, не сделал.