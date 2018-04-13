В Барселоне грузовик сбил семерых прохожих

Инцидент произошел в центре столицы Каталонии. Сообщается, что транспортное средство не затормозило перед пешеходных переходом, на котором в тот момент находились люди. В результате грузовик сбил нескольких пешеходов и еще одного участника дорожного движения — мотоциклиста. После наезда на людей грузовик выбросило на тротуар, где он врезался в дерево.

Всего в результате ДТП пострадали семеро человек. Двое из них отказались от госпитализации, еще пятеро, в том числе двое детей 11 и 13 лет, были доставлены в больницу.

«По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза», — цитирует сообщение Городской Гвардии Каталонии РИА «Новости»

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Москве произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля «КамАЗ». Столкновение произошло на Киевском шоссе российской столицы. Согласно предварительной информации, в результате случившегося травмы различной степени тяжести получили восемь человек, в том числе пять детей.

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