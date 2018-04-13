Ещё
Нетрезвый водитель чуть не угробил 16-летнюю девушку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нетрезвый водитель чуть не угробил 16-летнюю девушку 

Primpress 18 минут назад
Фото: Primpress
В дежурную часть отдела МВД «Дальнегорский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 357 км автодороги Осиновка — Рудная Пристань, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.
Установлено, что 21-летний мужчина за рулем автомобиля Nissan Sunny двигался в направлении села Рудная Пристань. При прохождении 357 км автодороги Осиновка — Рудная Пристань он не справился с управлением и совершил съезд на обочину проезжей части с последующим опрокидыванием.
Кроме того, было установлено, что мужчина на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.
Primpress: последние новости
Во Владивостоке на один день приостановят движение трамваем Приморец угнал автомобиль своего друга, чтобы покататься Госавтоинспекция просит помощи у жителей Владивостока
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве15
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД80
Дорожные нововведения довели до истерики жителей1
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение