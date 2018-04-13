Нетрезвый водитель чуть не угробил 16-летнюю девушку

В дежурную часть отдела МВД «Дальнегорский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 357 км автодороги Осиновка — Рудная Пристань, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

Установлено, что 21-летний мужчина за рулем автомобиля Nissan Sunny двигался в направлении села Рудная Пристань. При прохождении 357 км автодороги Осиновка — Рудная Пристань он не справился с управлением и совершил съезд на обочину проезжей части с последующим опрокидыванием.

Кроме того, было установлено, что мужчина на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.