Два «Ниссана» заблокировали движение трамваев у Калининского универмага

Утром 13 апреля на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске два « Ниссана » попали в аврию на трамвайных путях. ДТП случилось недалека от начала улицы Богдана Хмельницкого.

Nissan Bluebird выезжал с АЗС, поворачивал налево. Три ряда движения его пропустили, а по трамвайным путям двигался Nissan X-trail , который он не заметил и совершил столкновение с ним. Nissan X-trail двигался со стороны Танковой в сторону Залесского», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас»

Авария случилась в 7:15, в 8:40, судя по данным на карте ЦУГАЭТа, движение трамваев было ещё заблокировано.

Вину никто из водителей не признаёт.