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Два «Ниссана» заблокировали движение трамваев у Калининского универмага
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Два «Ниссана» заблокировали движение трамваев у Калининского универмага 

ngs.ru 32 минуты назад
Фото: ngs.ru
Утром 13 апреля на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске два «Ниссана» попали в аврию на трамвайных путях. ДТП случилось недалека от начала улицы Богдана Хмельницкого.
«Nissan Bluebird выезжал с АЗС, поворачивал налево. Три ряда движения его пропустили, а по трамвайным путям двигался Nissan X-trail, который он не заметил и совершил столкновение с ним. Nissan X-trail двигался со стороны Танковой в сторону Залесского», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас»
Авария случилась в 7:15, в 8:40, судя по данным на карте ЦУГАЭТа, движение трамваев было ещё заблокировано.
Вину никто из водителей не признаёт.
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