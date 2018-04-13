Четыре человека погибли и восемь ранены в результате обрушения сквозной фермы на заводе в городе Чунцин

Чунцин, 13 апреля / Синьхуа / — Четыре человека погибли и еще восемь получили ранения в результате обрушения сквозной фермы в сварочном цехе на заводе по производству автомобилей в городе Чунцин /Юго-Западный Китай/. Об этом сообщили в местном Управлении по контролю за безопасностью на производстве.

Авария произошла 11 апреля примерно в 21:50 в сварочном цехе на одном из заводов автомобилестроительной компании «Чанъань». В результате обрушения фермы пострадали 12 человек, двое из них скончались на месте.

Остальные 10 пострадавших были доставлены в больницу, двое из них погибли, несмотря на усилия врачей.

Причины аварии выясняются. -0-