На Бугринском мосту водителя зажало между двумя грузовиками

Утром 13 апреля на Бугринском мосту двух водителей зажало в аварии с грузовиками — одного пришлось вырезать из кабины.

Mitsubishi Canter стоял на «аварийке» на Бугринском мосту. Второй грузовик совершил столкновение, двигаясь с правого берега на левый. Оба водителя в больнице.

Из первой машины водителя прижала кабина, когда он занимался ремонтом, второго вырезали из кабины»,

— рассказали аварийные комиссары «Автоспас». Авария случилась около 8:00.

Пока характер травм водителей неизвестен.

«Есть только предположение пока, что " Ниссан Атлас" ехал со стороны правого берега в сторону Кировского района, а «Мицубиси Кантер» стоял в правом ряду. На месте работает экипаж ГИБДД , уточняются обстоятельства и возраст пострадавших», — прокомментировал инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.