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На Бугринском мосту водителя зажало между двумя грузовиками
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На Бугринском мосту водителя зажало между двумя грузовиками 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Утром 13 апреля на Бугринском мосту двух водителей зажало в аварии с грузовиками — одного пришлось вырезать из кабины.
«Mitsubishi Canter стоял на «аварийке» на Бугринском мосту. Второй грузовик совершил столкновение, двигаясь с правого берега на левый. Оба водителя в больнице.
Из первой машины водителя прижала кабина, когда он занимался ремонтом, второго вырезали из кабины»,
— рассказали аварийные комиссары «Автоспас». Авария случилась около 8:00.
Пока характер травм водителей неизвестен.
«Есть только предположение пока, что "Ниссан Атлас" ехал со стороны правого берега в сторону Кировского района, а «Мицубиси Кантер» стоял в правом ряду. На месте работает экипаж ГИБДД, уточняются обстоятельства и возраст пострадавших», — прокомментировал инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Среди недавних аварий с грузовиками было ДТП, в котором Isuzu столкнулся с грейдером.
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