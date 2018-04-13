Один человек погиб и четверо заблокированы в результате обрушения строящегося сооружения в пров. Гуандун

Гуанчжоу, 13 апреля / Синьхуа / — Один человек погиб, четверо заблокированы и еще один получил ранения в результате обрушения строящегося сооружения в поселке Гаобу города Дунгуань пров. Гуандун /Южный Китай/.

По сообщению местных властей, пятиэтажное сооружение, представляющее собой стальную каркасную конструкцию площадью в 30 кв.м, обрушилось 12 апреля примерно в 11:00. Во время аварии на месте происшествия оказалось семь рабочих. Один из них спасся бегством. Двое были спасены пожарными и доставлены в больницу. Один из них скончался, несмотря на усилия врачей. Другой проходит лечение. Еще четверо остаются заблокированными.

Причины аварии выясняются. -0-