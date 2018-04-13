Группа разбора: водитель BMW X5 наказал дорожников на полмиллиона за метровую яму на Объездной

Каждую неделю в рубрике «Группа разбора» вместе с нашими экспертами мы рассматриваем различные ситуации, в которые попадают автомобилисты. Это могут быть спорные аварии, проблемы со страховыми компаниями или разногласия с сотрудниками ГИБДД

В сегодняшнем выпуске разберемся в теме, которая особенно актуальна весной, когда ровные дороги куда-то деваются, и выясним, как возместить ущерб, если повредили автомобиль из-за большой ямы или открытого люка.

Ситуация

В мае 2016 года Виктор возвращался в Екатеринбург после нескольких дней на природе. Дом был уже совсем близко, но на пути оказалась яма на Объездной дороге. Виктор пробил все четыре колеса на BMW X5. Удар был такой силы, что повредило подвеску.

Как правильно взыскать ущерб?

Никто из юристов не скажет, с какой суммой ущерба стоит идти в суд. Есть автомобилисты, которые готовы судиться даже из-за одного колеса, так как для них это дело принципа. Но надо понимать, что иски в России рассматривают долго, да к тому же практически всегда решение первой инстанции оспаривают. В результате тяжба займет минимум четыре месяца — а может растянуться и не на один год.

1. Надо обязательно вызвать инспекторов ГИБДД и оформить ДТП Виктор сразу решил, что будет взыскивать ущерб с дорожников, а потому он вызвал инспекторов и оформил аварию.

— Бывает, гаишники говорят, чтобы водитель сам замерял размер ямы и приезжал в отделение, — рассказывает Олег Таратухин, руководитель фонда помощи пострадавшим в ДТП. — Это неправильно. Но чаще всего приезжают, поскольку такая обязанность у них есть. Именно сотрудники ГИБДД должны произвести замеры ям, а не сам водитель. Они должны составить акт о неудовлетворительных дорожных условиях.

Это звучит довольно странно, но в ГОСТе есть указание, какой размер ямы допустим: по длине — 15 см, по ширине — 60 см, по глубине — 5 см. Если хотя бы по одному параметру есть превышение, то появляется право взыскать ущерб.

На Объездной глубина выбоины составила 12 см, ширина — 1,1 м, а длина — 1,7 м. Но это только одной. В судебном решении описание ям занимает треть страницы.

2. Провести независимую оценку ущерба

Виктор привез BMW на стоянку на эвакуаторе. Теперь ему предстояло провести независимую оценку ущерба. При этом надо обязательно вызвать представителя компании, которая отвечает за содержание конкретной дороги.

— Если ДТП произошло в Екатеринбурге, то мы приглашаем представителя администрации района, — пояснил Олег Таратухин. — Найти конкретного владельца очень сложно. Именно поэтому мы изначально подаем иск к администрации, а уже в процессе они приносят документы о том, кто именно обслуживает участок.

Оценку проводят по среднерыночным ценам. Они, конечно, ниже, чем у дилеров, но этой суммы обычно хватает на ремонт, если покупать запчасти в интернет-магазинах.

В итоге ущерб BMW Виктора по независимой оценке составил внушительные 643 304 рубля. К примеру, только передние диски стоят по 55 тысяч, задние — по 62 тысячи, рулевая рейка на BMW X5 — 244 тысячи, амортизатор — 21 тысячу и так далее.

3. Обратиться с иском в суд, выиграть и получить деньги с владельца дороги

Надо быть готовым к тому, что суд продлится очень долго и потребуется вложиться деньгами: экспертиза стоимостью от 3 тысяч рублей, госпошлина (она рассчитывается по сложной формуле, которая в случае Виктора составила 8700 рублей), расходы на выписывание доверенности и юристов. Но часть затрат после победы в суде получится вернуть.

— Обычно ответчик пытается сделать крайним водителя. Они ссылаются на пункт 10.1 ПДД, в котором говорится, что скорость должна соответствовать дорожным условиям. Но это все ерунда. Даже если водитель превысил скорость, то в любом случае причиной ДТП стала яма, — говорит Олег Таратухин.

В случае с Виктором ГИБДД указала, что водитель «неправильно выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движение и допустил наезд на препятствие».

Именно поэтому суд удовлетворил иск, но часть вины возложил на водителя, а потому он получил только 70 процентов от той суммы, которую требовал. В итоге вышло 483 751 рубль и 43 копейки.

— Такая практика, что часть вины возлагают на водителей, пошла с 2017 года. До этого обычно возмещали 100 процентов ущерба. Пропорция берется судьей совершенно субъективно. Нигде нет никаких расчётов, как правильно это делать, — рассказал Олег Таратухин.

Дорожники пытались оспорить решение по делу Виктора в областном суде, но безуспешно. Проблем с получением денег обычно не бывает, так как дороги обычно содержат бюджетные организации.

Ранее мы писали, как житель Екатеринбурга взыскал с мэрии 163 тысячи рублей за колею на дороге. Автомобиль Kia Rio он повредил в конце января 2016 года на улице Онуфриева. А до этого женщина отсудила 250 тысяч рублей за колею на проезжей части на Вторчермете.

В прошлых выпусках «Группы разбора» мы выясняли, кто виноват в аварии на ВИЗе, анализировали ДТП на Объездной. Рассказывали об опыте екатеринбуржца, который защитил свой двор от автохамов, установив запрещающие парковку знаки. Теперь нарушителей там увозят на эвакуаторе.

Также мы опубликовали инструкцию о том, как правильно оформить ДТП без многочасовых очередей в ГИБДД. И проанализировали странный штраф, который выписал инспектор ДПС за непропуск пешехода.