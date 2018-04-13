Пустить движение автомобилей или продолжить развивать? Разбираемся в проблемах пермского «Арбата»

Пешеходная зона на улице Пермской — от перекрестка с Комсомольским проспектом до улицы Газеты Звезда — существует уже семь лет. Планировалось, что она станет местом притяжения горожан, но так не случилось. Сейчас по улице ездят автомобили, павильоны пустуют, а здания бывших кафе разукрашены вандалами. Есть ли перспектива у пешеходной улицы и что делать с ней сейчас? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 59.ru.

Чуда не произошло

Торжественное открытие пешеходной зоны на Пермской состоялось 1 июня 2011 года. Тогда в Перми была культурная революция, а пермяки давно мечтали о своем «Арбате», поэтому власти с легкостью реализовали такой проект. Движение автомобилей на участке закрыли, поставили павильоны, лавочки и фонари. В том же году на пешеходной улице прошло около 200 мероприятий, частично ее использовали и под «Белые ночи».

1 июня 2011 года состоялось торжественное открытие пешеходной улицы

В 2011 году многие пермяки были рады созданию пешеходной зоны

— Улица Пермская должна стать художественным пространством с круглогодичной насыщенной культурной жизнью и развитой инфраструктурой, представляющими интерес как для горожан, так и для туристов, — подводил итоги существования пешеходной улицы глава департамента культуры Вячеслав Торчинский в 2012 году.

Деревянных павильонов давно уже нет Но чуда не произошло. С приходом новых властей культурная революция была свернута, фестиваль «Белые ночи» прекратил свое существование. Вместе с ним у властей пропал интерес к пешеходной зоне. Со временем по улице стали ездить автомобили, павильоны убрали и мероприятия прекратились.

Ну а что не так?

В отличие от Перми, в других городах-миллионниках пешеходные улицы вполне успешно существуют и давно стали туристическими центрами и местами притяжения молодежи. Большие пешеходные улицы есть в Екатеринбурге, Казани, Челябинске, Самаре и Нижнем Новгороде. А власти Саратова несколько лет назад планировали создать в городе самую длинную в Европе пешеходную зону.

В Перми же дела обстоят иначе. Состояние городского «Арбата» за последние годы заметно ухудшилось. Самой большой проблемой стало движение автомобилей. Водители без особых проблем заезжают в пешеходную зону и паркуют машины в любом удобном месте, не обращая внимания на пешеходов.

ГИБДД о проблеме пешеходной улицы знают, но всю ответственность за организацию движения перекладывают на Пермскую дирекцию дорожного движения. В Госавтоинспекции бороться с нарушителями предлагают самим горожанам — их просят присылать фотографии автохамов.

— На этом участке два раза в неделю совместно с сотрудниками полка ДПС происходит эвакуация транспортных средств, припаркованных под знаком «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор», — сообщила ГИБДД в официальном ответе читателю 59.ru.

Большое количество автомобилей — лишь часть одной большой проблемы под названием «пешеходная улица». Инфраструктура всего «Арбата» находится сейчас не в самом лучшем состоянии. Местами встречаются трещины в асфальте, здания разукрашены граффити, а плитка на основаниях фонарных столбов отломана. В мэрии нам сообщили, что планов по реконструкции пешеходной зоны пока нет.

Пермский «Арбат» — это мутант

Чтобы разобраться в проблеме пешеходной зоны, мы попросили наших читателей и подписчиков ответить на вопрос: «Нужна ли Перми пешеходная улица?» Почти 70% пермяков считают, что улицу Пермскую необходимо привести в порядок и оставить пешеходам. Автомобильное движение предлагают вернуть 15,8% подписчиков.

Кроме надписей на стенах ремонта требуют тротуары, основания под фонарями и клумбы

Остальные предложили в комментариях свои варианты решения проблемы: «Машины пустить. Чтоб хоть малость разгрузить город. Это не та улица, по которой гулять… Маленькая и загазованная», «Думаю, пешеходная улица должна быть длинной и интересной: магазинчики, лавочки… А тут — вступить на нее не успеешь, а она уже закончилась», «Есть нормальная пешеходная улица Крупской от площади Дружбы до улицы Ушинского. Зелёная, широкая, достаточно протяженная. Вот в нее и надо было вкладываться».

По словам градозащитника Дениса Галицкого, улицу Пермскую необходимо открыть для движения транспорта. Тогда, по его мнению, она получит новый толчок для развития.

— В Москве по Арбату всегда ходило много транспорта и было очень много людей, — объясняет Галицкий. — То есть пешеходов там было много всегда. В 1980-х движение транспорта закрыли, и пешеходов стало еще больше. Если на улице Пермской всегда было мало пешеходов, хоть что ты там делай, никакой пешеходной улицы из этого не получится. Единственный вариант сейчас — пустить опять автомобильное движение, чтобы хоть кто-то туда пришел. То есть станет больше машин, и станет больше людей, возможно, новые кафе откроются. Лет через 10–15 можно будет снова подумать и закрыть улицу для транспорта.

Архитектор Игорь Луговой считает, что развивать необходимо не только один квартал улицы Пермской, а всю улицу в комплексе.

— Категорически нельзя оставлять пешеходную улицу в таком состоянии, в котором она находится сейчас, — говорит Игорь Луговой. — Это мутант, который возник в результате бездействия или непонимания. Всего один квартал на протяжении 200 метров не может быть и пешеходным, со стоянкой, а затем становиться пешеходно-транспортным. Это не просто улица — это безобразие в кубе. Если у города есть желание, чтобы в этом месте была пешеходная улица, надо комплексно проработать проект этой улицы — не квартала, не двух кварталов, а всей улицы. Проработать — значит проверить все проблемы, их систематизировать и ответить на все вопросы, которые могут возникнуть в процессе обсуждения.

Вандалы разукрасили киоск в начале пешеходной улицы

Эксперты считают, что в таком состоянии оставлять улицу нельзя

Большинство кафе на Пермской давно закрыто

Вот и замки молодожёнов заржавели на пешеходной улице

Единственное, что осталось с 2011 года, — это кузнечный двор

Пустить движение автомобилей по Пермской сейчас кажется вполне разумным шагом