Пьяных будут оперативно отстранять от управления бронетранспортерами

Военная автомобильная инспекция (ВАИ) сможет на месте, без привлечения врачей, выявлять пьяных военнослужащих-водителей и отстранять их от управления транспортом. Для этого сотрудников ВАИ оснастят специальными анализаторами. Нетрезвого шофера отправят под арест. Автотехнику нарушителя (грузовики, легковые машины, тягачи и БТР) доставят на специальную стоянку. По мнению экспертов, нововведение позволит повысить безопасность на дорогах общего пользования, где армейская техника считается объектом повышенной опасности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия» . Сотрудники ВАИ и сейчас имеют право останавливать и проверять состояние водителей, управляющих транспортными средствами Вооруженных сил РФ, Росгвардии, МЧС , инженерных или строительных военизированных структур. Если от водителя пахнет алкоголем или перегаром, военный автоинспектор может задержать его, досмотреть и отстранить от управления техникой.

Однако существующая процедура требует выполнения ряда юридических формальностей. Для определения состояния водителя надо направить на медицинское освидетельствование в госпиталь или гражданскую больницу. Это затруднительно сделать в условиях полевых занятий или учений: ближайшее специализированное медучреждение может находиться на удалении десятков, а то и сотен километров. Штатные анализаторы алкоголя позволят решить эту проблему на месте.

Минобороны приняло своевременное решение — оперативно отстранять пьяных от управления транспортными средствами, — считает депутат Государственной думы , лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков . — Военные водители — это чаще всего молодые ребята с минимальным опытом. Они управляют боевой техникой. Крупногабаритные армейские автомобили, нередко с прицепами, сами по себе довольно опасны на дороге. Обычно эти машины перевозят военные грузы, оружие и боеприпасы. Для водителей такого транспорта недопустимо любое, даже минимальное состояние опьянения. Оно несет колоссальную опасность для других участников движения.

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