Челябинка на иномарке спровоцировала тройное ДТП

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Автобус с 40 детьми попал в ДТП в Подмосковье

Челябинка отсудила у больницы 200 тысяч за некачественную операцию

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