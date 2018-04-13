Челябинка на иномарке спровоцировала тройное ДТП 

Как сообщили в областном ГИБДД, в Озерске на улице Челябинской 27-летняя девушка на Volkswagen Golf при выезде со второстепенной дороги не «уступила» автомобилю Lifan, под управлением 53-летней женщины, допустив с ним касательное столкновение. После этого китайская иномарка выехала на встречную полосу, где произошло столкновение со встречной ГАЗелью.
«ФедералПресс» ранее писал: на трассе под Челябинском столкнулись автобус и легковой автомобиль. На 24-м километре трассы 37-летний водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасную дистанцию и въехал в остановившийся впереди автобус. В результате ДТП травмы получили 39-летний и 17-летний пассажиры легковушки. Для ликвидации последствий аварии выезжали сотрудники МЧС. Теперь ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.