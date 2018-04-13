В Железногорске осуждён водитель, который насмерть сбил пешехода

Суд в Железногорске назначил водителю, сбившему пешехода, реальный срок лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Смертельное ДТП произошло в сентябре 2017 года в Железногорске. На нерегулируемом переходе « Тойота » сбила 63-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Виновником ДТП оказался 43-летний местный житель. Его и автомобиль с характерными повреждениями нашли на даче. По статье «Нарушение правил дорожного движения» мужчину осудили на 2 года 4 месяца лишения свободы. Кроме того, ему придётся компенсировать моральный ущерб семье погибшего в размере 800 тысяч рублей.