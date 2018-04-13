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В Железногорске осуждён водитель, который насмерть сбил пешехода
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В Железногорске осуждён водитель, который насмерть сбил пешехода 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Суд в Железногорске назначил водителю, сбившему пешехода, реальный срок лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
Смертельное ДТП произошло в сентябре 2017 года в Железногорске. На нерегулируемом переходе «Тойота» сбила 63-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
Виновником ДТП оказался 43-летний местный житель. Его и автомобиль с характерными повреждениями нашли на даче. По статье «Нарушение правил дорожного движения» мужчину осудили на 2 года 4 месяца лишения свободы. Кроме того, ему придётся компенсировать моральный ущерб семье погибшего в размере 800 тысяч рублей.
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