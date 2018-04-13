Ещё
Улица Машиностроителей встала в пробку из-за Nexia, которая не пропустила трамвай
Далее:
Читайте также:
Ещё

Улица Машиностроителей встала в пробку из-за Nexia, которая не пропустила трамвай 

e1.ru 47 минут назад
Фото: e1.ru
Утром 13 апреля на Машиностроителей образовалась пробка из-за аварии на трамвайных путях. Дорогу не поделили легковушка и сам трамвай. По словам очевидцев, водитель Nexia хотел проскочить перед вагоном, но не успел.
— На Машиностроителей ДТП. Скоро будет дикая пробка, вся полоса до Космонавтов закрыта, — сообщил читатель E1.RU, который стал очевидцем аварии. — Nexia врезалась в трамвай, не успела проскочить.
ДТП произошло на трамвайном кольце недалеко от площади Первой Пятилетки.
Если вы стали свидетелем этой или другой аварии, записали ее на видеорегистратор, присылайте видео на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70. Или звоните по круглосуточному телефону редакции: +7 (343) 34-555-34.
e1.ru: последние новости
Группа разбора: водитель BMW X5 наказал дорожников на полмиллиона за метровую яму на Объездной Заместителя Демина, которого поймали пьяным за рулем, уволили из ГИБДД «Мыла окна»: в Академическом женщина выпала с 11 этажа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве16
Дорожные нововведения довели до истерики жителей1
В ГИБДД ответили на предложение о переэкзаменовке водителей2
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД80
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение