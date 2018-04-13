Улица Машиностроителей встала в пробку из-за Nexia, которая не пропустила трамвай

Утром 13 апреля на Машиностроителей образовалась пробка из-за аварии на трамвайных путях. Дорогу не поделили легковушка и сам трамвай. По словам очевидцев, водитель Nexia хотел проскочить перед вагоном, но не успел.

— На Машиностроителей ДТП. Скоро будет дикая пробка, вся полоса до Космонавтов закрыта, — сообщил читатель E1.RU, который стал очевидцем аварии. — Nexia врезалась в трамвай, не успела проскочить.

ДТП произошло на трамвайном кольце недалеко от площади Первой Пятилетки.

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