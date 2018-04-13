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В Москве загорелся автобус с пассажирами
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В Москве загорелся автобус с пассажирами 

Свободная пресса 47 минут назад
Рейсовый автобус вспыхнул посреди российской столицы. ЧП произошло в районе улицы Тимирязевской у дома №30, прямо на проезжей части. В момент пожара в салоне автобуса находилось десять человек.
Как пишет 360tv.ru, все пассажиры были оперативно эвакуированы еще до приезда экстренных служб. Информации о пострадавших нет.
Ранее «Свободная пресса» сообщала о похожем происшествии. Утром 10 марта рейсовый автобус загорелся при выезде на МКАД с автомобильной дороги М4 «Дон». В салоне автобуса случилось самовозгорание. В результате он полностью сгорел. При этом пострадавших нет — рано утром в автобусе пассажиров не было, а водитель успел вовремя покинуть салон.
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