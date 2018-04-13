Трамвай сбил двух человек в Хабаровске

В Хабаровске трамвай сбил двух пешеходов

Трамвай в Хабаровске сбил двух пешеходов, одному из которых отрезало руку и две ноги, сообщили ТАСС в пятницу в пресс— службе ГИБДД региона.

"Как объяснила водитель трамвая, было уже темно, и пешеходов она не увидела. Одному из пострадавших врачи диагностировали травматическую ампутацию руки и ног, второму — черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Поскольку травмы очень серьезные, все материалы переданы в Следственный комитет", — рассказал представитель пресс-службы.

Как пояснили агентству в пресс-службе регионального управления ГИБДД, первый пострадавший, который сейчас находится в тяжелом состоянии, прибыл в Хабаровск из Читы. Второй — это местный житель. Результат медосвидетельствования показал, что водитель трамвая была трезва.

В Хабаровске сегодня действуют четыре трамвайных маршрута, на которые ежедневно выходят до 45 вагонов.