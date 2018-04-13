Житель Берёзовского района отсидит 3 года за пьяное вождение 

Реальный срок лишения свободы получил 28-летний мужчина из Берёзовского района, когда его второй раз поймали пьяным за рулем, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
В ноябре 2017 года его задержали в нетрезвом виде за рулем ВАЗа. Тогда он уже был лишен права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение. Водитель был отстранен от управления автомобилем.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». По решению суда нарушителю назначено 3 года и 10 месяцев лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии общего режима.