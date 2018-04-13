Житель Берёзовского района отсидит 3 года за пьяное вождение

Реальный срок лишения свободы получил 28-летний мужчина из Берёзовского района, когда его второй раз поймали пьяным за рулем, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

В ноябре 2017 года его задержали в нетрезвом виде за рулем ВАЗа . Тогда он уже был лишен права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение. Водитель был отстранен от управления автомобилем.