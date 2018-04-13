В Ноябрьске «десятку» раскурочило при встрече с Mercedes-Benz

ДТП случилось в седьмом часу вечера в четверг, 12 апреля, на 255 километре трассы Сургут –Салехард. Как рассказали в окружном управлении ГИБДД , водитель отечественной легковушки превысил скорость и не справился с управлением автомобиля. В результате машину выбросило на встречку, где столкнулся с микроавтобусом.

В аварии телесные повреждения получил пассажир «десятки».

Всего, по данным ГИБДД, вчера на дорогах Ямала было зарегистрировано 20 ДТП, в которых травмирован один человек.