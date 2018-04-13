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В Ноябрьске «десятку» раскурочило при встрече с Mercedes-Benz
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В Ноябрьске «десятку» раскурочило при встрече с Mercedes-Benz 

Красный Север 26 минут назад
В Ноябрьске произошло лобовое столкновение ВАЗ 2110 и микроавтобуса Mercedes-Benz, один человек пострадал.
ДТП случилось в седьмом часу вечера в четверг, 12 апреля, на 255 километре трассы Сургут –Салехард. Как рассказали в окружном управлении ГИБДД, водитель отечественной легковушки превысил скорость и не справился с управлением автомобиля. В результате машину выбросило на встречку, где столкнулся с микроавтобусом.
В аварии телесные повреждения получил пассажир «десятки».
Всего, по данным ГИБДД, вчера на дорогах Ямала было зарегистрировано 20 ДТП, в которых травмирован один человек.
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