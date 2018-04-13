В Сургуте легковушка столкнулась с рейсовым автобусом, пострадал ребенок

Вчера, 12 апреля в Сургуте на регулируемом перекрестке улицы Югорская и проезда Первопроходцев произошло столкновение «Ниссана-Алмера» и пассажирского рейсового автобуса «ЛиАЗ 5256».

Как сообщает СургутИнтерНовости, водитель « Ниссана » при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся со встречного направления. В результате ДТП травмы получили 13-летний пассажир иномарки и женщина 1956 года рождения.

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По информации Госавтоинспекции УМВД России по ХМАО-Югре, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.