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В Сургуте легковушка столкнулась с рейсовым автобусом, пострадал ребенок
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В Сургуте легковушка столкнулась с рейсовым автобусом, пострадал ребенок 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Вчера, 12 апреля в Сургуте на регулируемом перекрестке улицы Югорская и проезда Первопроходцев произошло столкновение «Ниссана-Алмера» и пассажирского рейсового автобуса «ЛиАЗ 5256».
Как сообщает СургутИнтерНовости, водитель «Ниссана» при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся со встречного направления. В результате ДТП травмы получили 13-летний пассажир иномарки и женщина 1956 года рождения.
[left_news: 2505273 {title: Новость по теме}
По информации Госавтоинспекции УМВД России по ХМАО-Югре, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.
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