Пьяный рыбак сбит на пешеходном переходе в Бердске

— Неожиданно для меня мужчина резко повернул и буквально выскочил на пешеходный переход, — рассказал корреспонденту VN.ru водитель фуры. — Мужчина явно шел с рыбалки, лицо было закрыто капюшоном. Я по тормозам, отвернул в сторону, сигналил ему. Надеялся, что он услышит и успеет отскочить. Не успел.

К счастью, мужчина остался жив. По словам очевидцев, на вид сбитому мужчине 65-70 лет. Скорая помощь и сотрудники ГИБДД , как уверяет водитель фуры, приехали быстро. Сбитого увезли на скорой. Медики констатировали: пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, и сам сбитый этого не отрицал.

Сразу после происшествия в районе хлебозавода образовалась пробка, однако после того, как карета скорой помощи увезла пострадавшего, пробка довольно быстро рассосалась. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия.

Напомним, двое пешеходов погибли и трое получили серьезные травмы во время праздничного салюта в честь 23 февраля на Коммунальном мосту в Новосибирске. Водитель кроссовера отвлекся на фейерверк и не справился с управлением. В результате авто на большой скорости въехало в толпу людей на тротуаре. Женщина и трехлетний ребенок оказались под колесами. Мальчик скончался на месте, его мама — позже в больнице.