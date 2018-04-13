В Подмосковье экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП — 12 пострадавших

12 апреля на 67-м километре автодороги А-107 (Малое бетонное кольцо) в Пушкинском районе лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2109 и экскурсионный автобус, который перевозил 40 детей. Последний от удара вылетел в кювет и перевернулся.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, водитель легковушки скончался на месте. Пострадали 12 человек, в том числе семеро детей.

"Двое детей были направлены в учреждение здравоохранения Москвы с применением санитарной авиации. Организация оказания медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Валентины Скворцовой", — сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следует напомнить, что в начале декабря 2016 года на трассе в Югре столкнулись автобус, перевозивший воспитанников и тренеров нефтеюганской спортшколы (33 человека), и два большегруза. Погибли 11 детей и их тренер. Еще 19 человек получили травмы. В начале февраля 2018 года суд вынес приговор фигурантам дела. Водитель одного из большегрузов получил 6 лет 9 месяцев колонии общего режима . Водителя автобуса отправили за решетку на 1,5 года. Директор спортшколы получила 11 месяцев принудительных работ.

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