Умер самый известный гаишник Новосибирска — его уволили из-за пьяного прокурора, а потом взяли назад

Информацию о смерти Бугурнова корреспонденту НГС подтвердил источник в ГИБДД.

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