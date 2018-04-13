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Умер самый известный гаишник Новосибирска — его уволили из-за пьяного прокурора, а потом взяли назад
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Умер самый известный гаишник Новосибирска — его уволили из-за пьяного прокурора, а потом взяли назад 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Из-за сердечно-сосудистого заболевания скончался инспектор ГИБДД 48-летний Александр Бугурнов. Дата похорон пока неизвестна.
Информацию о смерти Бугурнова корреспонденту НГС подтвердил источник в ГИБДД.
Информация дополняется
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