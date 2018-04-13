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«Замерзшая грязь и дыры»: на въезде на Химмаш из-за раздолбанной дороги образовалась огромная пробка
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«Замерзшая грязь и дыры»: на въезде на Химмаш из-за раздолбанной дороги образовалась огромная пробка 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Жители Екатеринбурга пожаловались на то, что уже больше недели на въезде на Химмаш «творится кошмар». Из-за ужасного качества асфальта на улице Альпинистов автомобили массово пробивают колеса, а жители микрорайона опаздывают на работу. Выезд с Химмаша на Кольцовский тракт по утрам встает в огромную пробку.
— Всю дорогу со стороны Кольцово затопило. Дорогу делали в прошлом году, а сейчас ее просто смыло! — написала читательница E1.RU Виктория. — Очень много машин пробило покрышки и защиту. Вся обочина была в автомобилях. Спустя три-четыре дня поставили знаки — и все! Вода так и осталась нетронутой. Если раньше можно было проехать Альпинистов за пять-семь минут и выехать на Объездную, то сейчас на дорогу надо минимум полчаса. Сегодня ночью все замерзло и наступила жесть! Замерзшая рифленая грязь и многочисленные дыры.
Дорожный коллапс записали на видео.
Мы уже писали, что из-за ям, скрытых в лужах на Авиационной, многие водители пробивают колеса, у соседнего шиномонтажа возникает очередь из тех, кому не повезло. Жители микрорайона собирались подавать коллективный иск. Похожая проблема есть у жителей поселка Баранчинского. Их главная улица превратилась в настоящий танкодром.
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