«Замерзшая грязь и дыры»: на въезде на Химмаш из-за раздолбанной дороги образовалась огромная пробка

Жители Екатеринбурга пожаловались на то, что уже больше недели на въезде на Химмаш «творится кошмар». Из-за ужасного качества асфальта на улице Альпинистов автомобили массово пробивают колеса, а жители микрорайона опаздывают на работу. Выезд с Химмаша на Кольцовский тракт по утрам встает в огромную пробку.

— Всю дорогу со стороны Кольцово затопило. Дорогу делали в прошлом году, а сейчас ее просто смыло! — написала читательница E1.RU Виктория. — Очень много машин пробило покрышки и защиту. Вся обочина была в автомобилях. Спустя три-четыре дня поставили знаки — и все! Вода так и осталась нетронутой. Если раньше можно было проехать Альпинистов за пять-семь минут и выехать на Объездную, то сейчас на дорогу надо минимум полчаса. Сегодня ночью все замерзло и наступила жесть! Замерзшая рифленая грязь и многочисленные дыры.

Дорожный коллапс записали на видео.

Мы уже писали, что из-за ям, скрытых в лужах на Авиационной, многие водители пробивают колеса, у соседнего шиномонтажа возникает очередь из тех, кому не повезло. Жители микрорайона собирались подавать коллективный иск. Похожая проблема есть у жителей поселка Баранчинского. Их главная улица превратилась в настоящий танкодром.