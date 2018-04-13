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В Ставрополе произошло ДТП с автобусом
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В Ставрополе в ДТП с участием автобуса пострадали пять человек 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
В Ставрополе в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали пять человек. Об этом информирует отдел пропаганды дорожного движения управления ГИБДД по краю.
Все пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу Ставрополя.
«12 апреля около 19:35 мск на ул. Доваторцев Ставрополя водитель автобуса ПАЗ, отвлёкшись от управления, наехал на стоящий на крайней правой полосе проезжей части автомобиль BMW», — приводит сообщение ГИБДД Интерфакс.
В момент ДТП в салоне автобуса находились десять пассажиров. Водители обоих транспортных средств не пострадали.
Ранее kp.ru сообщал, что на Ставрополье в результате крупного ДТП погибли четыре человека.
RT на русском: последние новости
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