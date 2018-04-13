В Ставрополе произошло ДТП с автобусом

В Ставрополе в ДТП с участием автобуса пострадали пять человек

В Ставрополе в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали пять человек. Об этом информирует отдел пропаганды дорожного движения управления ГИБДД по краю. Все пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу Ставрополя. «12 апреля около 19:35 мск на ул. Доваторцев Ставрополя водитель автобуса ПАЗ, отвлёкшись от управления, наехал на стоящий на крайней правой полосе проезжей части автомобиль BMW», — приводит сообщение ГИБДД Интерфакс. В момент ДТП в салоне автобуса находились десять пассажиров. Водители обоих транспортных средств не пострадали. Ранее kp.ru сообщал, что на Ставрополье в результате крупного ДТП погибли четыре человека.