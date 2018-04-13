За несколько часов тюменские водители снесли два металлических забора

Накануне, 12 апреля, в Тюмени случились две аварии, в которых легковушки снесли металлические заборы. В районе 22 часов водитель автомобиля Volvo наехал на железный забор и скрылся с места аварии. О том, пострадал ли кто-то в этом ДТП, медикам и сотрудникам полиции неизвестно. Так иномарка, залетевшая на забор, выглядела после ДТП с заднего плана Машине потребуется серьёзный ремонт: у автомобиля разбита передняя часть — Этот водитель бросил машину и сейчас на звонки сотрудников ГИБДД не отвечает, — рассказала 72.ru Анжела Борисова , начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области. Водитель этого автомобиля просто ушёл с места аварии Второй случай произошёл в пятом часу утра на перекрестке улиц Мельникайте и Менделеева. Водитель машины Mazda также въехал в металлическое ограждение. — На водителя был составлен административный материал за то, что он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, — пояснили в пресс-службе областной госавтоинспекции. Если вы стали свидетелем ДТП или хамского поведения на дороге, сделали фото или видео, сообщите нам на почту Написать письмо или по телефону: 8-982-921-29-62 (SMS, WhatsApp, Viber).