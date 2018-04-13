Водители встали в утренней пробке на въезде в Выборг. Фото

Огромная пробка образовалась на въезде в Выборг со стороны Санкт-Петербурга.

Причиной пробки стало ДТП. Вероятно, водитель не справился с управлением и вылетел за мост.