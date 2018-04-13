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Водители встали в утренней пробке на въезде в Выборг. Фото
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Водители встали в утренней пробке на въезде в Выборг. Фото 

Ivyborg.ru 1 час назад
Огромная пробка образовалась на въезде в Выборг со стороны Санкт-Петербурга.
Причиной пробки стало ДТП. Вероятно, водитель не справился с управлением и вылетел за мост.
ГИБДД просит водителей объезжать пробку по Объездной дороге.
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