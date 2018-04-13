Дорожные рабочие ограничат движение на семи федеральных трассах Ленобласти 

Оперативная информация об ограничениях движения, связанных с производством работ на федеральных трассах в Ленинградской области, предоставлена ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:
-км 18-20 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного камня, правая сторона;
-км 38-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного камня, правая сторона;
М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:
— км 618 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия ПЧ;
— км 641 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия ПЧ.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:
— км 34 — 64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).
Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия:
— км 46 — 53 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:
— км 52-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д.
А-181 «Выборг –Светогорск»:
— км 24-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— км 37-38 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 149-154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция а/д;
— км 2-4 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
— км 11-13 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.
— км 0-25 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
— км 9-25 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;