Дорожные рабочие ограничат движение на семи федеральных трассах Ленобласти

Оперативная информация об ограничениях движения, связанных с производством работ на федеральных трассах в Ленинградской области, предоставлена ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:

-км 18-20 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного камня, правая сторона;

-км 38-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного камня, правая сторона;

М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:

— км 618 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия ПЧ;

— км 641 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия ПЧ.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:

— км 34 — 64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия:

— км 46 — 53 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:

— км 52-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д.

А-181 «Выборг –Светогорск»:

— км 24-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 37-38 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 149-154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция а/д;

— км 2-4 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

— км 11-13 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.

— км 0-25 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

— км 9-25 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;