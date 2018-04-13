Вооруженные неизвестные в Люблино напали на людей в Mercedes и отняли сумку с 7,8 млн руб.

На юго-востоке столицы неизвестные совершили разбойное нападение на водителя и пассажира иномарки и отняли сумку с деньгами. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Как рассказали в ведомстве, полиция в ходе мониторинга сети Интернет изучила запись с видеорегистратора, датированную вечером 11 апреля. Согласно записи, на ул. Верхние Поля из джипа неустановленной марки вышли трое неизвестных, вооруженных баллонными ключами и пистолетом.

«Злоумышленники подбежали в автомобилю Mercedes, нанесли несколько ударов ключами по машине и сделали выстрелы в воздух, после чего вытащили из салона водителя и пассажира и открыто похитили сумку с денежными средствами, после чего вернулись в джип и скрылись», — пояснили в ведомстве, уточнив, что в сумке находились 7,8 млн руб.