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Вооруженные неизвестные в Люблино напали на людей в Mercedes и отняли сумку с 7,8 млн руб.
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Вооруженные неизвестные в Люблино напали на людей в Mercedes и отняли сумку с 7,8 млн руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
На юго-востоке столицы неизвестные совершили разбойное нападение на водителя и пассажира иномарки и отняли сумку с деньгами. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Как рассказали в ведомстве, полиция в ходе мониторинга сети Интернет изучила запись с видеорегистратора, датированную вечером 11 апреля. Согласно записи, на ул. Верхние Поля из джипа неустановленной марки вышли трое неизвестных, вооруженных баллонными ключами и пистолетом.
«Злоумышленники подбежали в автомобилю Mercedes, нанесли несколько ударов ключами по машине и сделали выстрелы в воздух, после чего вытащили из салона водителя и пассажира и открыто похитили сумку с денежными средствами, после чего вернулись в джип и скрылись», — пояснили в ведомстве, уточнив, что в сумке находились 7,8 млн руб.
На следующий день в полицию обратился потерпевший — гражданин 1987 г. рождения. В МВД возбудили уголовное дело о разбое. Устанавливаются обстоятельства нападения, ведется следствие.
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