На автодороге Сургут — Салехард в ДТП пострадал пассажир легковушки

На автодороге Сургут — Салехард столкнулись легковушка и грузовой фургон.

Как прокомментировали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружной госавтоинспекции , дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 12 апреля в 18:50 минут. По предварительным данным, водитель ВАЗа не учел безопасный скоростной режим, дорожные и метеорологические условия из-за чего не справился с управлением и выехал на встречку, где и произошло ДТП. От удара фургон « Mercedes-Benz » съехал в кювет. Пассажир легковой машины получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение

За прошедшие сутки на Ямале произошло 20 ДТП, в которых 1 человек получил травмы.

Всего с начала года в округе зарегистрировано 2112 ДТП, в которых погибли 13 человек и 155 получили травмы, в их числе 21 ребёнок.