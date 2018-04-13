Ещё
На автодороге Сургут — Салехард в ДТП пострадал пассажир легковушки
Далее:
Читайте также:
Ещё

На автодороге Сургут — Салехард в ДТП пострадал пассажир легковушки 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На автодороге Сургут — Салехард столкнулись легковушка и грузовой фургон.
Как прокомментировали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружной госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 12 апреля в 18:50 минут. По предварительным данным, водитель ВАЗа не учел безопасный скоростной режим, дорожные и метеорологические условия из-за чего не справился с управлением и выехал на встречку, где и произошло ДТП. От удара фургон «Mercedes-Benz» съехал в кювет. Пассажир легковой машины получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение
За прошедшие сутки на Ямале произошло 20 ДТП, в которых 1 человек получил травмы.
Всего с начала года в округе зарегистрировано 2112 ДТП, в которых погибли 13 человек и 155 получили травмы, в их числе 21 ребёнок.
ИА Север-Пресс: последние новости
В Салехарде утро пятницы началось с ДТП В Новом Уренгое в аварии погиб водитель Снег, расплющивший ГАЗель в Губкинском, не могли убрать из-за припаркованных машин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД80
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве20
Казахстан закрыл границу с Россией81
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов4
Дорожные нововведения довели до истерики жителей2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение