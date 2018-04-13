Прокуратура Оренбурга требует улучшить состояние городских дорог

Прокуратура Оренбурга требует привести местные дороги, находящиеся на территории города, в надлежащее состояние.

Как сообщают в ведомстве, по закону для определения соответствия качества автомобильных дорог требованиям технических регламентов управление строительства и дорожного хозяйства обязано регулярно проводить их оценку. Трассы местного значения такому рейду должны подвергаться не реже одного раза в год.

В результате крайней проверки установлено, что на территории города более тысячи автомобильных дорог протяженность от 900 км не были обследованы на техническое состояние. Такая халатность приводит к тому, что дорожное полотно приходит в негодность и создает препятствия для участников движения.

В целях предотвращения нежелательных последствий на дорогах областная прокуратура Оренбурга направила в суд иск с требованием заставить администрацию города и управление дорожного хозяйства провести необходимое обследование всех проезжих частей, проходящих в черте города.

Кроме того, прокурор города внес главе Оренбурга постановление об устранении всех нарушений в сфере безопасности дорожного движения и требованием провести паспортизацию местных трасс.

На данный момент меры прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.