В Оренбурге около 900 км дорог не проходят техническое обследование

Прокуратура Оренбурга недовольна тем, как городское управление строительства и дорожного хозяйства администрации следит за дорогами общего пользования.

По закону, управление должно не реже раза в год проводить оценку технического состояния автодорог. Однако в ходе проверки было выяснено, что более тысячи автомобильных дорог общего пользования протяженностью не менее 900 км не обследованы. Потенциально это может привести к серьезным проблемам для участников дорожного движения.

В суд направлен иск к администрации города Оренбурга и управлению строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга с требованием провести ежегодное обследование дорог местного значения. Также в адрес главы города внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения, оно находится на стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.