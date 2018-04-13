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В Оренбурге около 900 км дорог не проходят техническое обследование
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В Оренбурге около 900 км дорог не проходят техническое обследование 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Прокуратура Оренбурга недовольна тем, как городское управление строительства и дорожного хозяйства администрации следит за дорогами общего пользования.
По закону, управление должно не реже раза в год проводить оценку технического состояния автодорог. Однако в ходе проверки было выяснено, что более тысячи автомобильных дорог общего пользования протяженностью не менее 900 км не обследованы. Потенциально это может привести к серьезным проблемам для участников дорожного движения.
В суд направлен иск к администрации города Оренбурга и управлению строительства и дорожного хозяйства администрации г. Оренбурга с требованием провести ежегодное обследование дорог местного значения. Также в адрес главы города внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения, оно находится на стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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