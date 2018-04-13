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В Волгограде коммунальные службы нашли виновника крупной аварии
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В Волгограде коммунальные службы нашли виновника крупной аварии 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Коммунальные службы установили причину и виновника крупной аварии в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, утечка сточных вод образовалась на трубопроводе, принадлежащем ЖСК «Инвестстрой». К канализационным сетям незаконно присоединились представители коттеджного поселка по улице Малой Садовой, из-за чего в коллекторе образовался засор и канализационные воды вышли на поверхность. При этом собственник трубы не устранил течь ни до, ни после установления причины аварии.
Разлив сточных вод не только создал угрозу для безопасности жителей близлежащих домов, но и затруднял проезд транспорта по улице Джаныбековской. Компанией «Концессии водоснабжения» совместно с городскими властями было принято решение отключить незаконного потребителя от канализационных сетей. Теперь за незаконное пользование сетями ЖСК «Инвестстрой» будет обязан выплатить штраф.
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