Виновника смертельной аварии под Волгоградом отправили в колонию на пять лет

В Волгограде водитель служебного УАЗа , ставший виновником аварии с двумя погибшими, проведет пять лет в колонии-поселении.

— Авария произошла на 693-м километре трассы Москва — Волгоград в Новоаннинском районе, — уточнили в пресс-службе областного суда. — 43-летний автомобилист, ехавший на УАЗе компании МРСК Юга , выехал на встречную полосу и врезался в иномарку Geely Emgrand. В результате сильнейшего удара, из-за которого легковушка улетела в кювет и превратилась в груду металла, погибли два человека: 29-летний водитель и его пассажир.

Суд Новоаннинского района на пять лет отправил виновника аварии в колонию-поселение. Еще три года 43-летнему сотруднику энергетической компании запретили садиться за руль.

— Мужчина потребовал оправдательного приговора — по его мнению, виновником страшной аварии был автомобилист из иномарки, — добавили в пресс-службе волгоградского областного суда. — Областной суд приговора не изменил.

После смертельного ДТП, которое произошло в феврале прошлого года, в пресс-службе энергетической компании заявляли о доказательствах виновности автомобилиста из китайской иномарки.

— У нас есть данные с GPS-трекера, установленного в УАЗе, подтверждающие, что в момент аварии автомобиль, которым управлял наш сотрудник, следовал по своей полосе и не нарушал Правил дорожного движения, — прокомментировали в пресс-службе компании. — На фотографиях, которыми мы располагаем, видно, что именно водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, а наш водитель до последнего пытался избежать столкновения, которое к тому же случилось на абсолютно пустой дороге. По предварительной информации, водитель Geely был нетрезв.