Под Хабаровском танк попал в ДТП

В пятницу, 13 апреля, танк съехал в кювет с проезжей части в Бикинском районе Хабаровского края. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Танк оказался на «гражданской» трассе, чтобы перевезти тяжелую гусеничную технику. Военные заявили, что водитель одного из тралов допустил съезд с дороги.

Последствия авария удалось быстро устранить. В результате ДТП никто не пострадал.

Агентство AmurMedia опубликовало запись, на которой видно, как перевернувшийся танк лежит на обочине дороги.

Агентство уточняет, что вместе с танком в кювете оказался и колесный транспортер.