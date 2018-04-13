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Под Хабаровском танк попал в ДТП
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Под Хабаровском танк попал в ДТП 

Рамблер 1 час назад
В пятницу, 13 апреля, танк съехал в кювет с проезжей части в Бикинском районе Хабаровского края. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Танк оказался на «гражданской» трассе, чтобы перевезти тяжелую гусеничную технику. Военные заявили, что водитель одного из тралов допустил съезд с дороги.
Последствия авария удалось быстро устранить. В результате ДТП никто не пострадал.
Агентство AmurMedia опубликовало запись, на которой видно, как перевернувшийся танк лежит на обочине дороги.
Агентство уточняет, что вместе с танком в кювете оказался и колесный транспортер.
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