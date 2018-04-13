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Из-за подтопления поселка Борки сократили три автобусных маршрута
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Из-за подтопления поселка Борки сократили три автобусных маршрута 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
В связи с подтоплением поселка Борки автобусные маршруты №№ 10, 11 и 48 будут следовать по сокращенному маршруту, сообщает пресс-служба горадминистрации. Конечная остановка — «Магазин».
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