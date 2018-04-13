В Орле автоледи без прав взяла «на таран» Volkswagen

Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре накануне, 12 апреля, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.

Около 21 часа 28-летняя автоледи, не имея права управления транспортным средством, ехала на автомобиле « Лада Приора» по Московскому шоссе со стороны Михалицына. Поворачивая на Паровозную, она нарушила правила и не уступила дорогу автомобилю Volkswagen , который двигался прямо по «встречке».

В результате ДТП автоледи была травмирована. Медики скорой помощи доставили её в больницу. После осмотра врачами, девушку отпустили на амбулаторное лечение.

Из травмпункта БСМП им. Семашко поступило сообщение обращение за медпомощью пассажирки Volkswagen. Она также была осмотрена и отпущена на амбулаторное лечение.