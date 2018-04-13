В Пензе дети стали чаще попадать под колеса машин, играя во дворах

Пензенская Госавтоинспекция обращает внимание на безопасность юных пешеходов. Так, согласно статистическим данным, за три месяца текущего года в областном центре произошло десять ДТП с участием детей-пешеходов в возрасте до 16 лет. Автоинспекторы зафиксировали увеличение числа наездов на детей-пешеходов внутри дворовых и прилегающих территориях: количество таких аварий увеличилось с 1 до 4. Кроме того, за отчетный период два происшествия зарегистрированы в зоне регулируемого пешеходного перехода и одно — в зоне нерегулируемой пешеходной «зебры».

«В связи с этим, Госавтоинспекция и юные инспекторы движения средней школы №17 провели профилактическую акцию «Дети и дорога!», напомнив водителям правила проезда пешеходных переходов и движения по дворовым территориям. При проведении профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции обращали внимание водителей на проблему детского травматизма. Водителям разъясняли правила проезда пешеходных переходов, особенно вблизи образовательных учреждений и в зоне действия знака «Осторожно дети!». Юные друзья Госавтоинспекции обращались к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, не спешить и беречь их жизни», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.