Ростовчане бросают машину на трассе у аэропорта Платов

Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии автомобилей, которые припаркованы на трассе рядом с аэропортом Платов. Часть машин стоит на грунтовой дороге у лесополосы. Таким образом, автомобилисты ждут прилетающие самолеты в неположенном месте.

Напомним, что со 2 апреля, на центральной парковке аэропорта Платов можно припарковаться на один час бесплатно, ее вместимость составляет 300 машино-мест. По истечении часа «включается» обычный тариф на парковку. Всю информацию о тарифах автовладельцы могут найти на информационных щитах на въездах на территорию или на сайте аэропорта. Парковки оборудованы автоматическими шлагбаумами и видеонаблюдением.