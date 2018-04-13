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Ростовчане бросают машину на трассе у аэропорта Платов
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Ростовчане бросают машину на трассе у аэропорта Платов 

Деловое сообщество 47 минут назад
Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии автомобилей, которые припаркованы на трассе рядом с аэропортом Платов. Часть машин стоит на грунтовой дороге у лесополосы. Таким образом, автомобилисты ждут прилетающие самолеты в неположенном месте.
Напомним, что со 2 апреля, на центральной парковке аэропорта Платов можно припарковаться на один час бесплатно, ее вместимость составляет 300 машино-мест. По истечении часа «включается» обычный тариф на парковку. Всю информацию о тарифах автовладельцы могут найти на информационных щитах на въездах на территорию или на сайте аэропорта. Парковки оборудованы автоматическими шлагбаумами и видеонаблюдением.
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