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«Водителю L200 было уже не помочь». Внедорожник и лесовоз столкнулись в Нижегородской области
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«Водителю L200 было уже не помочь». Внедорожник и лесовоз столкнулись в Нижегородской области 

nn.ru 35 минут назад
Фото: nn.ru
Авария произошла в 12 апреля в 16.00, сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
— Дорога Бор-Макарьево. Mitsubishi и Freightliner лесовоз. Водитель Mitsubishi, по всей видимости, не успел завершить обгон. Погиб на месте ДТП, — сообщили очевидцы в социальной сети.
На видео видно, что от удара автомобили разнесло по разным сторонам дороги.
—Я ехала сразу после аварии и обратно, когда разбирали уже. Дорога в этом месте позволяет разогнаться, что многие и делают, — написала автор видео Анастасия Безрукова. — А лесовозы тут постоянно ездят и не всегда правильно. Что с водителем лесовоза не знаю, не видела. Кабина вроде целая. А водителю L200 было уже не помочь.
Водитель внедорожника — 44-летний мужчина — был доставлен в морг.
Ранее мы рассказывали, что в Дзержинске вычислили владельца Maybach — участника смертельного ДТП.
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