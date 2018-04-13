«Водителю L200 было уже не помочь». Внедорожник и лесовоз столкнулись в Нижегородской области

Авария произошла в 12 апреля в 16.00, сообщает УГИБДД по Нижегородской области. — Дорога Бор-Макарьево. Mitsubishi и Freightliner лесовоз. Водитель Mitsubishi, по всей видимости, не успел завершить обгон. Погиб на месте ДТП, — сообщили очевидцы в социальной сети. На видео видно, что от удара автомобили разнесло по разным сторонам дороги. —Я ехала сразу после аварии и обратно, когда разбирали уже. Дорога в этом месте позволяет разогнаться, что многие и делают, — написала автор видео Анастасия Безрукова . — А лесовозы тут постоянно ездят и не всегда правильно. Что с водителем лесовоза не знаю, не видела. Кабина вроде целая. А водителю L200 было уже не помочь. Водитель внедорожника — 44-летний мужчина — был доставлен в морг. Ранее мы рассказывали, что в Дзержинске вычислили владельца Maybach — участника смертельного ДТП.