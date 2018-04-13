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Опубликованы подробности ДТП «шестёрки» и пикапа в Орле
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Опубликованы подробности ДТП «шестёрки» и пикапа в Орле 

РИА 57 30 минут назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне утром, 12 апреля, в областном центре на перекрёстке ул. Раздольная — ул. Л. Толстого.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Орловской области, около 09:20 водитель автомобиля ВАЗ-2106 ехал по Раздольной со стороны улицы Михалицына в направлении Болховского шоссе.
Выполняя манёвр поворота на регулируемом перекрестке улиц Раздольной и Льва Толстого, он не уступил дорогу автомобилю «Мазда», который ехал во встречной полосе прямо.
В результате аварии водитель ВАЗа с травмами был доставлен в реанимацию БУЗ «ООКБ». По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
За минувшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 19 ДТП, из них 2 аварии с пострадавшими, в результате 3 человека получили телесные повреждения, погибших нет.
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