Опубликованы подробности ДТП «шестёрки» и пикапа в Орле

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне утром, 12 апреля, в областном центре на перекрёстке ул. Раздольная — ул. Л. Толстого.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Орловской области, около 09:20 водитель автомобиля ВАЗ-2106 ехал по Раздольной со стороны улицы Михалицына в направлении Болховского шоссе.

Выполняя манёвр поворота на регулируемом перекрестке улиц Раздольной и Льва Толстого , он не уступил дорогу автомобилю « Мазда », который ехал во встречной полосе прямо.

В результате аварии водитель ВАЗа с травмами был доставлен в реанимацию БУЗ «ООКБ». По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

За минувшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 19 ДТП, из них 2 аварии с пострадавшими, в результате 3 человека получили телесные повреждения, погибших нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Орле на Раздольной не разъехались «жигули» и пикап