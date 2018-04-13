Ещё
Из-за подозрительной сумки в Волгограде встали скоростные трамваи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Из-за подозрительной сумки в Волгограде встали скоростные трамваи 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
Утром 13 апреля в Волгограде скоростные трамваи прекратили движение из-за подозрительной сумки, оставленной на подземной станции метротрама.
Как сообщает РИА34, сообщение об обнаружении бесхозной сумки поступило от водителя одного из трамваев около девяти часов утра. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обследовали ее и убедились, что опасности нет.
— В сумке лежали вещи, — пояснили РИА34 в пресс-службе Метроэректротранса. — Движение спустя примерно 15 минут после остановки было восстановлено.
ria34.ru: последние новости
В Волгограде Камаз пробил ограждение и рухнул с моста На время ЧМ-2018 в Волгоград ограничат въезд автобусов В Волгограде сотрудник автосервиса угнал и разбил в ДТП иномарку клиента
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД80
Казахстан закрыл границу с Россией81
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Названы самые надежные автомобили3
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве22
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение