Из-за подозрительной сумки в Волгограде встали скоростные трамваи

Утром 13 апреля в Волгограде скоростные трамваи прекратили движение из-за подозрительной сумки, оставленной на подземной станции метротрама.

Как сообщает РИА34, сообщение об обнаружении бесхозной сумки поступило от водителя одного из трамваев около девяти часов утра. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обследовали ее и убедились, что опасности нет.

— В сумке лежали вещи, — пояснили РИА34 в пресс-службе Метроэректротранса. — Движение спустя примерно 15 минут после остановки было восстановлено.