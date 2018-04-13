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В Волгограде на линию скоростного трамвая вышли новые вагоны
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В Волгограде на линию скоростного трамвая вышли новые вагоны 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
На линию волгоградского скоростного трамвая вышли вагоны, которые полностью прошли подготовку и все тестовые заезды.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, поезд будет перевозить пассажиров по маршруту «Ельшанка» — «Монолит».
Новые низкопольные вагоны с широкими дверьми и просторным салоном изготовлены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе специально для Волгограда. Всего из уральского региона этой весной в город-герой прибудет 20 вагонов, 10 поставят из Беларуси и 33 трамвая «Татра» на безвозмездной основе от московских коллег.
Отметим, все машины спроектированы с двухсторонним расположением дверей. В салоне имеются места для инвалидов. Трамваи оборудованы видеонаблюдением и спутниковой навигационной системой.
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