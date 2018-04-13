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«Фольксваген» наехал на пожилую женщину в Олонецком районе
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«Фольксваген» наехал на пожилую женщину в Олонецком районе 

Карельские вести 17 минут назад
Фото: Карельские вести
В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована.
14 апреля, в Олонецком районе произошло ДТП с участием пешехода. Инцидент произошел вблизи дома № 26 по улице Урицкого.
По данным Госавтоинспекции, 26-летний водитель автомобиля «Фольксваген» при движении задним ходом допустил наезд на женщину 68 лет, которая находилась на краю проезжей части.
В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована в лечебное учреждение. По факту ДТП назначена проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
По материалам: ptzgovorit.ru
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