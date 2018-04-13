«Фольксваген» наехал на пожилую женщину в Олонецком районе

В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована.

14 апреля, в Олонецком районе произошло ДТП с участием пешехода. Инцидент произошел вблизи дома № 26 по улице Урицкого.

По данным Госавтоинспекции, 26-летний водитель автомобиля « Фольксваген » при движении задним ходом допустил наезд на женщину 68 лет, которая находилась на краю проезжей части.

В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована в лечебное учреждение. По факту ДТП назначена проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.