Ночью в Самаре на ул. Митирева загорелся автомобиль Land Rover

На месте происшествия горел автомобиль Land Rover . Шесть пожарных с применением двух спецмашин полностью потушили автомобиль в 3:04.

Данных о пострадавших нет. Причины возгорания автомобиля и ущерб устанавливаются.