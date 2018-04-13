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Ночью в Самаре на ул. Митирева загорелся автомобиль Land Rover
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Ночью в Самаре на ул. Митирева загорелся автомобиль Land Rover 

Волга Ньюс 16 минут назад
На месте происшествия горел автомобиль Land Rover. Шесть пожарных с применением двух спецмашин полностью потушили автомобиль в 3:04.
Данных о пострадавших нет. Причины возгорания автомобиля и ущерб устанавливаются.
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