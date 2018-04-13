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Госавтоинспекция в Ивановской области напомнила водителям и пешеходом о правилах поведения на загородных трассах
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Госавтоинспекция в Ивановской области напомнила водителям и пешеходом о правилах поведения на загородных трассах 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 8 минут назад
В весенне-летний период, когда многие отправяются на отдых за город и на свои приусадебные участки, важно всегда помнить о самом главном правиле — за рулем транспортного средства должен находиться трезвый водитель. Об этом напоминали автолюбителям волонтеры и представители областного управления ГИБДД на автодороге «Иваново-Тейково». Владельцам транспортных средств вручали буклеты «Памятка ответственного водителя», стикеры «Автотрезвость» и брелоки «Выпил, не заводись!», а также разъясняли меры ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения.
Особое внимание в этой акции было уделено пешеходам — полноправным участникам дорожного движения. Люди, передвигающиеся по обочинам дороги, находятся в зоне риска. Особенно опасны темное время суток и условия ограниченной видимости. Волонтеры проводили беседу с пешеходами и водителями о важном предмете одежды, который может спасти жизнь — жилете со светоотражающими элементами. Жилет позволяет увидеть пешехода до того, как водителю нужно будет прибегнуть к экстренному торможению.
Цель акции — еще раз напомнить участникам дорожного движения, что жизнь человека — это самое главное, поэтому не нужно подвергать себя дополнительным рискам. Покидая машину за городом или передвигаясь по трассе пешком, нужно позаботиться о своей безопасности: стать заметнее для водителей проезжающих мимо транспортных средств.
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