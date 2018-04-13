Авария с участием рейсового автобуса

Фото Пресс-служба УМВД России по Владимирской области

Вчера на 31 километре автодороги «Владимир-Муром» в Судогодском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, по предварительной информации, водитель китайского внедорожника «Great Wall» выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение вс рейсовым автобусом «ПАЗ», следующим по маршруту «Владимир-Красная Горбатка».

В результате ДТП водитель внедорожника, мужчина1959 года рождения, от полученных травм скончался на месте. Пострадали водитель и двое пассажиров автобуса. Они были доставлены в больницу Судогды. Еще нескольким пассажирам медицинская помощь оказана на месте. Всего на момент столкновения в салоне автобуса находилось 10 пассажиров.